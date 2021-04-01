Во втором по величине городе Курганской области глава ушел в отставку

Глава Шадринска Виктор Ермишкин покинул пост мэра. Инсайдеры «Нового Дня» сообщают, что Ермишкин в среду, 31 марта, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Официально об этом пока не объявлено.

56-летний Ермишкин стал главой второго по величине города Курганской области в 2018 году. Наши собеседники предполагают, что он увольняется из-за того, что не смог выстроить отношения с общественностью. При этом мэр Шадринска считается крепким хозяйственником.

Заявление Ермишкина сначала должна зарегистрировать гордума, затем именно депутаты должны принять отставку главы. После чего будет запущена конкурсная процедура по выбору нового градоначальника.

Пока нет данных, чем займется Виктор Ермишкин после своего ухода. Также нет информации, кто станет его преемником.

Курган, Дарья Котова

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