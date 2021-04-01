В Зауралье по-прежнему фиксируется минимальный суточный прирост по коронавирусу

В Курганской области с марта остановился рост распространения коронавируса. Ежедневно выявляется чуть более 40 случаев. По данным оперативного штаба региона, к 1 апреля зафиксирован 41 новый случай COVID-19. С начала пандемии в Курганской области инфицировались 19 тыс 301 человек.

На сегодняшний день случаи инфекции зафиксированы в Кургане (плюс 20 заболевших за сутки), в Варгашинском, Звериноголовском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Юргамышском районах, Шадринске.

Напомним, в разгар второй волны коронавируса в Зауралье ежедневно выявлялось более 100 новых случаев COVID-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.04.21

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