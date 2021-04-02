В Курганскую область приедет десант сенаторов: будут обсуждать экономику

В Кургане 7 апреля пройдет выездное совещание сенаторов, представителей комитета по экономической политике Совфеда. Совещание анонсировано на сайте Совета Федерации.

В анонсе уточняется, что представители СФ будут обсуждать программу ускоренного социально-экономического развития Курганской области. Ожидается, что приедут не только курганские сенаторы – Сергей Муратов и Елена Перминова, но и их коллеги, включая заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Константина Долгова.

Программа ускоренного социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы (ИПСЭР) была подписана 25 февраля 2020 года, когда премьер-министр Михаил Мишустин посетил Курган. Утверждение ИПСЭР премьер-министром означает утверждение финансирования. В течение пяти лет регион получит пять миллиардов рублей из федерального бюджета.

Средства направят, во-первых, на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков – чтобы там могли появиться новые производства. Во-вторых, на поддержку предпринимателей: будет увеличен фонд льготных займов для промышленников и малого бизнеса. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку нового оборудования. Кроме того, на деньги этой программы будут создавать инфраструктуру для новой жилой застройки – дороги и коммунальные сети для жилых районов. Одной из составляющих программы также создание особой экономической зоны.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что Курганская область стала первым из десяти регионов, где программа одобрена. Подобный документ по поручению правительства РФ помимо Зауралья разрабатывали еще девять субъектов РФ со сложной социально-экономической ситуацией.

Курган, Дарья Котова

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