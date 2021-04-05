В Курганской области от коронавируса привиты почти 40 тысяч человек

В Курганскую область в ближайшие дня поступит 9 тыс 100 доз препарата «Спутник V». Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает региональный депздрав.

Первая партия – 5,2 тыс доз, уже поступила. Кроме того, региону предоставят дополнительную партию в 3900 комплектов. В департаменте здравоохранения уточнили, что на сегодняшний день первым компонентов вакцины привито 39 028 жителей региона.

Как сообщал «Новый День», к 20 марта первый компонент вакцины получили 30 тыс. 582 человек, из них полностью завершили иммунизацию от ковида 22 тысячи 314 жителей региона.

Новая партия вакцины распределяется между районными больницами. «В первую очередь мы приглашаем на прививку пожилых людей старше 65 лет, так как коронавирус для них особенно опасен и имеет тяжёлые последствия, – рассказала директор департамента здравоохранения Елена Островских. – Запись на вакцинацию идёт в плановом режиме. Удобный способ – это звонок на единую горячую линию 122. Иногда приходится подождать, так как вакцина приходит партиями. Но всех, кто записался, мы пригласим на прививку».

Напомним, записаться на прививку можно дистанционно, воспользовавшись порталом Госуслуг, либо позвонив по единому номеру 122.

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Курган, Дарья Котова

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