В Кургане на пешеходном переходе водитель джипа сбил пенсионерку

В Кургане на проспекте Конституции в районе дома № 62 в ДТП попала женщина 1951 года рождения. Как сообщает автоинспекция, пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и ее сбил джип.

ДТП произошло 5 апреля. За рулем внедорожника Toyota Land Cruiser тоже был пенсионер – мужчина 1949 года рождения. Он ехал по проспекту Конституции в сторону ул. К. Мяготина. Пешеход, угодившая под колеса джипа, получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась – назначено амбулаторное лечение.

Курган, Дарья Котова

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