В Курган с рабочим визитом прибудет Кадыров

В Курган во вторник, 6 апреля, с рабочим визитом прибудет первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора Вадима Шумкова, заместитель министра проведет встречу с главой региона. Ключевой темой для обсуждения станет развитие ледового спорта в Зауралье. Также Азат Кадыров сегодня планирует принять участие в церемонии награждения победителей открытого турнира по кёрлингу. Турнир пройдёт в ледовой арене «Юность».

На сайте Минспорта сообщается, что в понедельник, 5 апреля, Кадыров посетил еще один уральский региона – Челябинскую область.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области в феврале состоялось открытие ледовой арены в Шадринске. В понедельник, 5 апреля, Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм заявил, что курганские власти ведут переговоры с профильными министерствами РФ о запуске в регионе крупных строек. Одна из них – новая ледовая арена в Кургане.

Курган, Дарья Котова

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