В Зауралье задержан 56-летний эксгибиционист, пугавший детей

В Далматово задержан 56-летний мужчина, который на улице показывал малолетнему ребенку половые органы. Эксгибициониста удалось поймать непосредственно во время «представления».

Как сообщает 6 апреля СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел 31 марта. «Обвиняемый, находясь на одной улиц города Далматово, продемонстрировал половые органы проходящему мимо малолетнему ребенку», – сообщили в региональном Следкоме. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 132 (насильственные действия сексуального характера).

Следователи ходатайствовали, чтобы мужчина был этапирован в СИЗО. Суд согласился: удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Далматово, Курган, Дарья Котова

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