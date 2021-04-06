В Кургане у Бизнес-центра сгорел грузовик

В Кургане 6 апреля на пересечении улиц М. Горького и Кравченко сгорел грузовой автомобиль. Как сообщили «Новому Дню» очевидцы, пожар начался около 18:30 часов на парковке Бизнес центра «Виктория».

Место происшествия заволокло черным дымом. В считанные минуты к месту пожара подъехали огнеборцы. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

Курган, Дарья Котова

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