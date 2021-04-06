Губернатор Шумков обсудил с замминистра спорта РФ Кадыровым ледовую арену и развитие спорта в сёлах

Во время встречи в Кургане первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждали строительство новой ледовой арены в областном центре. Объект заложен в федеральную программу «Спорт – норма жизни», начало стройки запланировано на 2023 год. Губернатор предложил федеральному чиновнику рассмотреть возможность переноса средств с 2024 года на 2023 год, чтобы регион мог начать стройку раньше на год. Г-н Кадыров обещал рассмотреть такой вариант при наличии у субъекта земли и проекта. Об этом сообщает пресс-служба лавы региона во вторник, 6 апреля.

Визит Кадырова в Курган был приурочен к кубку по кёрлингу, который сегодня проходил на ледовой арене «Юность». Замминистра вручал награды победителям соревнований. На встрече с с губернатором вопрос поддержки этого вида спорта также поднимался. Вадим Шумков поручил руководителю управления спорта Курганской области Александру Васильеву изучить ледовые корты региона и помочь секции кёрлинга начать там заниматься. Сейчас кёрлингисты в Кургане занимаются на улице. Для «переезда» под крышу, корты для нового вида спорта необходимо будет приспособить.

Как выяснилось на встрече у губернатора, у спортсменов есть спонсор, который готов оплатить камни, инвентарь, тренеров для развития кёрлинга в Курганской области. Это представитель торговой площадки «Сбербанк АСТ». Так что не исключено, что скоро этот вид спорта станет более популярным в регионе.

Встреча с федеральным чиновником длилась почти полтора часа. Обсуждали не только ледовые виды спорта, но и в целом развитие спорта в регионе.

Как стало известно агентству «Новый День», на встрече Азат Кадыров рассказал, что сейчас федеральное министерство прорабатывает программу развития футбола в регионах. Одной из целей станет появление футбольных арен в каждом регионе России. Для Курганской области это актуальный вопрос, этот вид спорта тут, как и во многих других субъектах, на первом месте по популярности.

Ка выяснилось, у губернатора Вадима Шумкова и замминистра Азата Кадырова схожие взгляды на развитие досуга и спорта в сельской местности. На встрече Вадим Шумков расказал, что регион сейчас рассматривает вариант устройства в местных ДК в небольших сёлах не только культурных, но и спортивных секций. Азат Салихов подтвердил, что единая инфраструктура – это эффективно и целесообразно, но пока такие общественные пространства не попадают под нацпроекты – так как спортивные и культурные объекты строятся в рамках разных программ и не могут быть объединены. Но этот вопрос федеральные власти также прорабатывают.

Курган, Наталья Ефремова

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