Назван подрядчик, который построит проблемную дорогу в Зауралье

В Курганской области в 2021 году построят дорогу в Белозерском районе на участке «Дианово – Новодостовалово». Стоимость контракта 141 млн рублей. Подрядчик уже определен.

На сайте госзакупок сообщается, что заказчик строительства – ГКУ «Курганавтодор» (структура департамента строительства и ЖКХ Курганской области). Лот был выставлен на торги с такой формулировкой: «автомобильная дорога Боровское – Новодостовалово – Мокино на участке «Дианово – Новодостовалово» в Белозерском районе Курганской области». В аукционной документации уточняется, что работы начнутся с момента подписания контракта и должны быть завершены к 29 октября 2021 года.

На торги заявились три участника, но победителем накануне было объявлено «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой».

В 2017 году про дорогу, соединяющую в Зауралье несколько деревень, критический сюжет снял «Пятый канал». В распутицу жители были отрезаны от цивилизации.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.04.21

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