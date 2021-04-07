В Курганской области к концу недели по-весеннему потеплеет

В Курганской области к концу недели установится теплая погода, температура воздуха прогнозируется до +14 градусов.

Как сообщает курганский Центр гидрометеорологии, весенняя погода установится с 8 апреля, когда в Кургане ночные температуры будут плюсовыми, днем потеплеет до +8…+10 градусов. На территории области ночью ожидается до -2, но днем +6…+11 градусов.

В пятницу, 9 апреля, потеплеет до +11 градусов. А к субботе в Зауралье ожидается +9…+14 градусов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.04.21

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