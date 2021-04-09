В Курганской области официально объявлен пожароопасный сезон

Курганская область, где в мае 2019 года бушевали масштабные лесные пожары, объявлено о начале пожароопасного сезона. В 10-ти территориях региона сезон уже начался, в остальных он начнет действовать с 14 апреля.

Как сообщает региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, постановление губернатора Курганской области Вадима Шумкова уже действует. И на территории Альменевского, Звериноголовского, Катайского, Куртамышского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского, Целинного, Щучанского районов Курганской области, а также Макушинского муниципального округа Курганской области начало пожароопасного сезона установлено с 8 апреля.

С 14 апреля пожароопасный период будет объявлен на территории города Кургана, города Шадринска, Белозерского, Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Кетовского, Мишкинского, Мокроусовского, Частоозерского, Шадринского, Шатровского, Юргамышского районов, а также Лебяжьевского, Шумихинского муниципальных округов.

В 2019 году в Курганской области бушевали майские пожары. Огонь перекидывался на жилые территории, дачные поселки. Один человек погиб, многие остались без жилья. С началом пожароопасного периода в случае необходимости вводится полный запрет на посещение лесов.



В своем аккаунте в Инстаграм губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне напомнил жителям области, что 95% пожаров – человеческий фактор.

«Коллеги готовятся встретить эту весну – отработали, чтобы в Кургане получил базировку вертолёт с устройством для сброса воды, две инженерные машины разграждения для формирования противопожарных разрывов в труднопроходимых местах. За последние полтора года на 75% обновлён парк машин, техники и оборудования лесопожарного центра. А с учётом закупок этого года процент обновления превысит 90%. Но. Не всегда техника убережёт от беды, если горит сразу и во многих местах или идёт верховой пожар. Потому прошу вас. Поберегите себя и своих близких. Подумайте о тех, кто не может позаботиться о себе сам в таких случаях. Не сделайте ошибок сами и не дайте этого сделать другим.

Пожалуйста», – написал в Инстаграм Шумков.

Курган, Дарья Котова

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