В Зауралье мать избивала дочерей и выгоняла их без одежды на мороз

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Щучье, которая истязала дочерей 2005 и 2007 годов рождения. В органы опеки за помощью дети обратились сами.

Как сообщает 9 апреля СУ СКР по Курганской области, девочки сейчас изъяты из семьи. Решается вопрос о лишении материнских прав. Следствие уже выяснило, что мать систематически избивала своих детей. «В декабре прошлого года одну из девочек женщина в результате случившейся ссоры выгнала из дома на мороз, на улице ребенок находился без верхней одежды длительное время до помощи соседей. За любое непослушание подозреваемая била девочек. В феврале текущего года одна из сестер обратилась в органы опеки с заявлением о регулярном применении физической силы со стороны матери в отношении нее и ее сестры», – уточнили в региональном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по статье «истязание».

Курган, Дарья Котова

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