В Кургане в центре города откроется первый «МакАвто»

В Кургане на пересечении улиц Пролетарская и Советская в четвертом квартале 2021 года начнется строительство первого в городе ресторана Макдоналдс с концепцией «МакАвто». Сеть ресторанов быстрого питания планирует инвестировать в проект около 115 млн рублей.

Как сообщает 9 апреля пресс-служба губернатора, строительство «МакАвто» обсудили заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов, директор департамента экономического развития Владимир Ковалев и генеральный директор ООО «Региональная сеть предприятий питания Макдоналдс» Александр Калинин. Это будет первый в регионе ресторан американской сети в формате «Макавто».

Под новую точку общепита планируют выделить помещение площадью более 300 кв метров. Ожидается, что ресторан создаст около 70 новых рабочих мест. Г-н Калинин отметил, что считает Курган важным и перспективным городом в активе компании.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.04.21

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