В Кургане из-за коммунальной аварии на месяц закроют дорогу

В Кургане во вторник, 13 апреля, на месяц перекроют улицу Карбышева. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании «Водный Союз», под проезжей частью произошла авария на самотечном коллекторе.

Участок ул. Карбышева от дома № 42 закроют для движения транспорта до 13 мая включительно. «На время проведения ремонтных работ на участке ул. Карбышева будет установлена временная перекачивающая станция, которая обеспечит штатное прохождение стоков в данном районе», – уточнили в «Водном Союзе».

Стоит отметить, что с 10 апреля по 9 мая в Кургане будет ограничено движение грузовиков.«Запрет введен постановлением администрации города от 10 марта 2021 года № 1292 с целью сохранности автомобильных дорог, которые в весенний период уязвимы и подвержены переувлажнению, а также для обеспечения безопасности дорожного движения. Ограничения касаются транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Кургана, как с грузом, так и без него», – уточнил в городской администрации.

Курган, Дарья Котова

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