В Кургане на дороге сбили двух пенсионерок, одной из пострадавших 90 лет

В Кургане в ДТП в разное время попали две пенсионерки – 1930 и 1950 годов рождения. Об этом 12 апреля сообщает ГИБДД УМВД России по Кургану.

Первое ДТП произошло на ул. Куйбышева у дома №108. Пожилая женщина шла по тротуару вдоль улицы, а водитель ехал со стороны ул. Б.Петрова в сторону ул. Кравченко. Пожилую женщину водитель сбил во время поворота налево на прилегающую территорию. После ДТП неустановленный водитель сам отвез бабушку в травмпункт, но об инциденте не сообщил автоинспекторам, то есть получается, что виновный скрылся с места происшествия. Водитель пока не установлен. В ГИБДД просят очевидцев аварии откликнуться и связаться с дежурной частью.

10 апреля вечером на ул. К.Маркса в районе дома №58 водитель иномарки 1998 года рождения при повороте направо сбил женщину 1950 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», – уточнили в ГИБДД города.

Курган, Дарья Котова

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