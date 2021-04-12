Курганский губернатор Шумков озвучил ключевые для экономики региона цифры

С начала 2021 года в Курганской области выросли доходы регионального бюджета и индекс промышленного производства. Об этом в понедельник, 12 апреля, в своем аккаунте в Инстаграм написал губернатор Вадим Шумков.

«По оценочным данным, собственные доходы бюджета выросли на 15%, индекс промышленного производства – на 4,7%, объём выполненных строительных работ вырос на 2,1%», – озвучил показатели Шумков.

Глава региона также напомнил жителям Зауралья, что область 30 лет стагнировала. «У нас остаётся огромное количество проблем после 30 лет деградации и развала практически во всех отраслях. Но мы растём, развиваемся, а значит идём правильным путём», – резюмировал губернатор.

Шумков, который был избран губернатором Курганской области осенью 2019 года, неоднократно подчеркивал, что регион, который не имеет углеводородов, черных и цветных металлов, должен делать ставку на внутренних инвесторов, на собственных предпринимателей. Для чего в области запускаются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), индустриальные парки, технопарки, прорабатывается вопрос о создании в Курганской области особой экономической зоны. Резиденты таких территорий получают пакт господдержки и преференций. Это и налоговые льготы, и система субсидирования оборудования в лизинг, и кредиты под 0,1%.

Ставку на развитие экономики региональные власти делают с помощью индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, которая была утверждена российским кабмином. В рамках этой программы область с 2020 по 2024 годы получит 5 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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