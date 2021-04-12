В Зауралье продолжается снижение второй волны коронавируса

В Курганской области стабилизировался уровень заболеваемости коронавирусом, почти ежедневно число заболевших незначительно, но сокращается. Как сообщает 12 апреля оперативный штаб региона, к понедельнику в области было лабораторно подтверждено 36 новых случаев Covid-19. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 19 тыс 737 человек.

По данным оперативного штаба, за сутки в Кургане было выявлено 19 вновь заболевших. Остальные случаи коронавируса зафиксированы в Варгашинском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах и Шадринске.

Напомним, в разгар второй волны коронавируса в Зауралье ежедневно фиксировали более 100 новых случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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