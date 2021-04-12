Курганский губернатор объяснил, за что увольняет чиновников: нет уничижения условной Марьиванны

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, открывший на своей странице во «ВКонтакте» рубрику «неудобные вопросы», рассказал, почему в регионе своих постов лишаются чиновники.

Шумков признался, что его часто спрашивают о причинах увольнения служащих и руководителей учреждений регионального и муниципального уровней. Губернатор ответил, что нередко наблюдает в бюджетных организациях «лень руководителей, дичайшее равнодушие к людям и стремление все объяснять потусторонними причинами».

Реакция чиновников на их увольнение – вторая тема, на которой остановился глава региона. «Те, кого увольняют за некомпетентность или лень, иногда рождают сплетни и слухи, пытаясь выстроить линию защиты, переходя в информационное нападение и выставляя себя жертвой «новой власти». Всегда найдутся сочувствующие, кто гневно поднимет брови домиком и скажет: Ну как же… Марьиванна всю жизнь положила (имеется ввиду, в учреждении просидела, пока крыша на голову не упала), а ее взяли да уволили». Друзья… нет в этом никакой персонификации. И нет уничижения условной Марьиванны. Есть лишь сугубо рабочий и справедливый подход», – написал Шумков на своей странице в социальной сети.

Нулевые, либо отрицательные показатели эффективности служащих, которые иногда демонстрируются десятилетиями, сегодня требуют того, чтобы в учреждения вкладывались серьезные бюджетные средства.

«Выход-то какой в таких случаях? Заниматься бесконечным воспитанием 40-60-летних издревле начальствующих «дяденек и тетенек»? Мы какого чуда ждем? Ждем, что придет некий добрый дядя, который не только отремонтирует, разрушенные при нашем равнодушном многолетнем соучастии учреждения, да еще и за нас выполнит нашу основную работу по лечению, образованию и просвещению? А мы этого дядю потом еще и дружно покритикуем? Ну как же – не все условия создал нам, таким талантливым и недооцененным. Не увидел всей глубины полета нашей начальственной души. Зачетный вариант. Но не для Курганской области.

Работаешь – работай. Не работаешь – уходи. Не уходишь – помогут», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.04.21

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