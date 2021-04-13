Два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Кургане

Самолеты авиакомпаний «Победа» и «Ютэйр» во вторник, 13 апреля, не смогли приземлиться в аэропорту Кургана. Из-за тумана воздушные судна ушли за запасной аэродром – в Тюмень.

В тюменский аэропорт «Рощино» был вынужден отправиться борт авиакомпании «Победа», который вылетает из Москвы (Внуково) в Курган в 23 часа 50 минут. Следом за ним в Тюмени приземлился самолет авиакомпании «Ютэйр», который вылетел из Москвы (Внуково) 13 апреля в 01:00 часов.

Пассажиры авиакомпании «Победа» (рейс № 495) должны были прибыть в Курган в 04:30 часов, пассажиры АК «Ютэйр» (рейс № 265) планировали приземлиться в 05:50 часов. Ожидается, что в Курган оба самолета смогут вылететь около 9 часов утра, однако отправка обоих рейсов неоднократно откладывалась. Причина – неблагоприятные метеоусловия в Кургане.

Курган, Дарья Котова

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