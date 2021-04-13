Курганцев попросили не планировать отпуск за границей

Представители департамента здравоохранения Курганской области попросили жителей региона отказаться от заграничных поездок. Новость с призывом опубликована на официальном сайте депздрава 13 апреля.

«Департамент здравоохранения Курганской области информирует, что в настоящее время в мире сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В связи с чем, рекомендуем воздержаться от планирования поездок в иностранные государства с целью отдыха и туризма», – сообщается на сайте профильного ведомства.

По данным штаба «Стопкоронавирус.РФ», в мире по состоянию на 13 апреля было выявлено 136,5 млн заболевших коронавирусом. Около 3 млн умерли. В мире седьмую неделю подряд наблюдается неуклонный рост случаев заболевании коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом накануне на пресс-конференции заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус. Также неуклонно растет и смертность от данного заболевания.

«В январе и феврале в мире шесть недель подряд наблюдалось снижение числа случаев заболевания, – отметил глава ВОЗ. – Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей в течение четырех недель. Прошлая неделя была четвертой по количеству случаев за одну неделю». По его словам, в нескольких странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост заболеваемости.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.04.21

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