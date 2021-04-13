В Курганской области запускают автобусы для дачников

В Зауралье с 24 апреля начнут курсировать «дачные» автобусы. Они будут выходить на маршруты до глубокой осени, об этом 13 апреля сообщили в региональном правительстве.

Регулярные межмуниципальные перевозки по дачным маршрутам будут работать до 24 октября. «Период работы межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок к садовым некоммерческим товариществам зависит от погодных условий и состояния дорог на маршрутах», – отметили в департаменте экономического развития Курганской области.

Курганские власти приняли решение, что тарифы на проезд повышаться не будут и останутся на уровне 2020 года. Расписание автобусов уже озвучено. График движения можно изучть – здесь.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.04.21

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