В Зауралье следователям пришлось разбираться с редкой археологической находкой

В одном из сел Курганской области найдены останки двух людей и китайское зеркало эпохи династии Хань, правящей в конце 3 века до нашей эры. Археологическую находку следователи передали экспертам.

Как сообщили накануне в СУ СКР по Курганской области, древнее захоронение было обнаружено случайно еще в 2020 году, когда в селе Камышевка Шатровского района рабочие копали глиняный грунт. И на глубине были были обнаружены и извлечены сильно истлевшие от времени останки двух людей, находящиеся среди фрагментов древесины, а также завернутое в материю металлическое зеркало. Позднее археологи пришли к выводу, что обнаруженное захоронение датировано 2 веком нашей эры. После экспертиз находка стала частью коллекции регионального краеведческого музея.

Курган, Дарья Котова

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