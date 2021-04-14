В лес не ходить, костры не разводить: в Курганской области официально объявили пожароопасный сезон

В Курганской области с 14 апреля будет объявлен пожароопасный сезон. С этого момента официально начнут действовать несколько запретов.

С началом пожароопасного периода запрещено разводить костры и сжигать мусор, пользоваться открытым огнём в лесах и выполнять работы с огнём на торфянниках, бросать горящие спички и окурки, оставлять в лесах промасленные или пропитанные бензином или иными горючими веществами материалы (бумагу, тряпки, паклю). Охотникам придется отказаться от использования пыжей из горючих или тлеющих материалов.

Как сообщал «Новый День», в некоторых районах Зауралья пожароопасный сезон был введен чуть раньше – 8 апреля. Соответствующее постановление губернатора Курганской области Вадима Шумкова уже действует.

С 14 апреля пожароопасный период будет объявлен на территории города Кургана, города Шадринска, Белозерского, Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Кетовского, Мишкинского, Мокроусовского, Частоозерского, Шадринского, Шатровского, Юргамышского районов, а также Лебяжьевского, Шумихинского муниципальных округов.

В своем аккаунте в Инстаграм губернатор Курганской области Вадим Шумков недавно напомнил жителям области, что 95% пожаров – человеческий фактор.

«Коллеги готовятся встретить эту весну – отработали, чтобы в Кургане получил базировку вертолёт с устройством для сброса воды, две инженерные машины разграждения для формирования противопожарных разрывов в труднопроходимых местах. За последние полтора года на 75% обновлён парк машин, техники и оборудования лесопожарного центра. А с учётом закупок этого года процент обновления превысит 90%. Но. Не всегда техника убережёт от беды, если горит сразу и во многих местах или идёт верховой пожар. Потому прошу вас. Поберегите себя и своих близких. Подумайте о тех, кто не может позаботиться о себе сам в таких случаях. Не сделайте ошибок сами и не дайте этого сделать другим.Пожалуйста», – написал в Инстаграм Шумков.

Курган, Дарья Котова

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