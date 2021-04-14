В Курганской области задержан топ-менеджер регионального госпредприятия

Заместитель главного инженера по энергетике и промышленной безопасности АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой» задержан по подозрению в получении взятки.

АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой» – это 100% «дочка» правительства Курганской области, предприятие занимается строительством и ремонтом автодорог. Как сообщает 14 апреля СУ СКР по Курганской области, уголовное дело возбуждено при содействии УФСБ. Топ-менеджеру компании предъявлено обвинение по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Его подозревают в получении взятки в размере 80 тыс рублей.

«По данным следствия, 13 апреля 2021 года находясь на одной из центральных улиц областного центра, во время заранее назначенной встречи заместитель главного инженера по энергетике и промышленной безопасности АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой» получил от представителя заинтересованной в сотрудничестве организации взятку в виде денег в сумме 80 тысяч рублей. Указанная сумма была передана подозреваемому за оказание дальнейшего содействия в беспрепятственных поставках топлива заинтересованной коммерческой фирмой в адрес АО «Введенское ДРСУ Автодорсторой», а также своевременную оплату оказанных услуг», – сообщили в региональном Следкоме.

Следствие будет настаивать на том, чтобы задержанный был этапирован в СИЗО.

Как уточнили в региональном правительстве, информация о возможном преступлении поступила на горячую линию регионального правительства, после чего данные были переданы силовикам. «Со своей стороны правительство оказало всестороннюю помощь следственным органам», – сообщается в официальном Телеграм-канале облправительства.

Курган, Дарья Котова

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