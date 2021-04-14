В Курганской области во время пожара погиб пятилетний ребенок

В городе Шумиха в среду, 14 апреля, сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья. Во время пожара погиб пятилетний ребенок.

Мама и пятеро детей госпитализированы в Шумихинскую ЦРБ. «Женщина находится в сильном потрясении, ей окажут психологическую помощь. Отец семьи в момент ЧП находился за пределами региона, сейчас он едет домой», – уточнили в региональном правительстве.

На место трагедии выехали глава Шумихинского района, детский омбудсмен и руководитель управления соцзащиты населения Курганской области. Сейчас семья осталась без жилья – дом сгорел полностью и не подлежит восстановлению. Районные власти уже решили вопрос с предоставлением погорельцам временного жилья.

«Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь – будут собраны вещи и продукты, оказано содействие в восстановлении документов и оформлении мер социальной поддержки при пожаре за счёт регионального и муниципального бюджетов. Выражаем соболезнования семье», – завили в пресс-службе регионального правительства.

Курган, Дарья Котова

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