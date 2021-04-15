В Кургане в пассажирском автобусе пострадала пассажирка

В Кургане в 6-ом микрорайоне произошло происшествие с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту №311. Как сообщает ГИБДД по Кургану, водитель «ПАЗика» на ул. Илизарова при повороте налево не уступил дорогу встречной машине и чтобы избежать столкновения, резко затормозил. Инцидент с автобусом проищ=зошел днем 14 апреля.

Как уточнили автоинспекторы, во время экстренного торможения упала пассажирка автобуса. Женщина 1965 года рождения получила телесные повреждения. В ГИБДД уточнили, что от госпитализации пострадавшая отказалась.

Курган, Дарья Котова

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