В Кургане к осени установят памятник медицинским работникам

В Кургане в октябре 2021 года планируют установить памятник медицинским работникам. Предварительный макет уже готов, место под установку также определено.

«Пандемия стала тяжелым испытанием для всего мира, но основной удар на себя приняли медицинские работники. В некоторых регионах страны их подвиг уже увековечен, и мы считаем правильным сделать это и в Курганской области. Наши врачи и медицинские сестры провели десятки тысяч часов в «красной зоне», работали днями и ночами напролет, забыв про семьи и отдых. Многие сами перенесли COVID-19 и после болезни снова вернулись в строй. К сожалению, есть случаи, когда выполнение врачебного долга стоило нашим коллегам жизни. Безусловно, заслуживает уважения и труд врачей, которые помогают нашим землякам справиться с другими болезнями, каждый день приходят на помощь людям», – прокомментировала и.о. директора департамента здравоохранения Елена Островских.

Автором макета стала скульптор Ольга Красношеина. Памятник планируют установить в сквере на территории Курганской областной клинической больницы, возле отделения, где проходили лечение пациенты с COVID-19.

Как сообщили 15 апреля в пресс-службе курганского губернатора, все жители области могут принять участие в открытие памятника. Будет объявлен благотворительный сбор денег на создание памятного места. К вопросу подключилась «Ассоциация медицинских работников Курганской области».

Из-за пандемии в Санкт-Петербурге был установлен памятник медикам, погибшим от коронавируса. Его назвали «Печальным ангелом».

Курган, Дарья Котова

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