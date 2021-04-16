В Курганской области почти 400 предприятий подтвердили готовность повысить зарплату работникам

В Курганской области 381 работодатель планирует в 2021 году проиндексировать заработную плату работникам. Об этом 15 апреля заявил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов во время заседания с участием курганских промышленников и губернатора Вадима Шумкова.

Архипова отметил, что в регионе по инициативе Шумкова создан план по постепенному повышению уровня доходов населения. Он включает в себя три раздела – снижение неформальной занятости, соблюдение трудового законодательства и повышение зарплат.

Как напомнил Архипов, в области действует трехстороннее соглашение между «Федерацией профсоюзов Курганской области», правительством Курганской области и «Союзом промышленников и предпринимателей» на 2020 – 2022 годы. И в нем прописано, что работодатели должны производить индексацию заработной платы согласно индексу потребительских цен в регионе. В том числе, рекомендуется подписывать коллективные договоры с обязательным условием о повышении зарплат. При этом господдержку будут получать только те компании, которые будут работать над увеличением доходов своих сотрудников.

Глава региона во время встречи с промышленниками отметил, что в работе по повышению уровня доходов населения есть два направления. Первое – уход от «серых зарплат», но без «кампанейщины». «Нет задачи рушить бизнес, есть задача постепенно выводить его из серого сектора», – отметил глава региона. Второе направление – повышение зарплат. «Если зарплата будет конкурентоспособной, то люди перестанут уезжать в другие регионы», – уточнил губернатор.

Курган, Дарья Котова

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