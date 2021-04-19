В Кургане опрокинулась иномарка: три человека погибли

В Кургане три человека погибли в ДТП, которое произошло на 12-ом километре трассы Курган-Куртамыш. Как сообщает ГИБДД, машина Рено Логан, в которой находились 4 человека, опрокинулась.

По данным автоинспекторов, за рулем иномарки был водитель 1987 года рождения. Авария произошла ночью 18 апреля. «Водитель при движении по автодороге Курган-Куртамыш, со стороны города Кургана, допустил опрокидывание автомобиля. Два пассажира 1992 года рождения скончались на месте происшествия», – сообщает ГИБДД по Кургану.

Самого водителя в тяжелом состоянии доставили в Больницу скорой медицинской помощи, где он скончался. В смертельной аварии выжила только женщина 1989 года рождения. Она получила телесные повреждения и отказалась от госпитализации.

Курган, Дарья Котова

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