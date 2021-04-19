Курганских навальновцев уличили в обмане

Курганские сторонники оппозиционера Навального заявили о диверсии в их штабе и обвинили в ней полицейских. Якобы кто-то из силовиков проник ночью в штаб и попробовал устроить там потоп, испортив радиаторы. Однако на видео, которое выложили «навальнята», в мужчине предположительно опознали родственника одного из курганских оппозиционеров.

«Человек в балаклаве похож на одного из тех, кого неоднократно видели рядом с курганскими навальнятами», – рассказал источник. Еще один собеседник отметил, что выглядит всё, как плохо срежиссированная история в исполнении самих навальновцев. «Учитывая количество правонарушений, совершаемых этими деятелями, у полицейских много законных способов привлечь их к ответственности. История о том, что они незаконно проникли в штаб, чтобы затопить его выглядит по меньшей мере смешно. А по большей тянет на статью о клевете», – считает собеседник.

В пресс-службе УМВД по Курганской области «Новому Дню» не смогли оперативно уточнить, поступало ли по данному факту заявление и, соответственно, проводится ли проверка. Информация в полицейском главке уточняется, «Новый День» сообщит, когда будет получен ответ на запрос нашего агентства.

Кургган, Дарья Котова

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