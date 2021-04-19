В Курганской области построят и отремонтируют несколько мостов и путепроводов

Курганские власти планируют построить и отремонтировать почти 60 мостов и путепроводов. Это планы на 2022-2023 годы, сообщила глава департамента ЖКХ и строительства Ирина Саблукова. В текущем году начнутся предпроектные работы по нескольким объектам.

Как уточнила 19 апреля г-жа Саблукова, курганские власти готовятся к строительству эстакады по шоссе Тюнина в Кургане, путепроводов в Шадринске и Далматово, также в проекте ремонт мостов через реку Тобол по ул. Кирова и ул. Бурова-Петрова, Чеховского путепровода в областном центре и двух мостов на региональных дорогах.

Всего в Росавтодор от Зауралья направлена заявка на ремонт и строительство 61 моста и путепровода. «Федеральное ведомство должно принять решение о том, какие из них будут включены в план, и выделении финансирования. Теперь это можно будет сделать в рамках обновленного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», – уточнила Ирина Саблукова.

Как сообщал «Новый День», самым громким «мостовым» проектом в 2019 году стал путепровод на ул. Машиностроителей в Кургане. Старый мост, который не ремонтировался десятилетиями, полностью снесли. Сейчас там ведется строительство новой переправы. Стоимость работ – более 1 млрд рублей. Путепровод, который связывает центральную часть города с другими микрорайонами, обещают открыть к 2021 году. Работы были разбиты на три этапа.

Курган, Дарья Котова

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