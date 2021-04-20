В Кургане назван подрядчик, который отремонтирует дорогу к аэропорту

В Кургане отремонтируют проезд по ул. Гагарина до аэропорта. По итогам аукциона победителем признан индивидуальный предприниматель Шабоян, который должен завершить ремонтные работы до 1 августа 2021 года.

Как сообщается на сайте госзакупок, цель ремонта: восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дороги. Цена лота составляла 11 млн 676 тыс рублей, победитель торгов демпинговал и снизил стоимость контракта до 10,2 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», аэропорт Кургана пока обслуживает два рейса – оба московские. Выполняют их авиакомпании «Победа» и «ЮТэйр». С 28 апреля открывается новый рейс – в Крым (Симферополь), а с 1 мая самолеты из Кургана начнут летать в Сочи. Оба южных направления из Зауралья открывает авиакомпания S-7.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.04.21

В Курганской области построят и отремонтируют несколько мостов и путепроводов. / Курганских навальновцев уличили в обмане. / Экс-сенатор Лисовский заявился на праймериз, чтобы пойти на выборы в Госдуму РФ от Зауралья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»