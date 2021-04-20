В Кургане глава штаба Навального пытался сбежать из города, но был задержан

В Кургане утром, 20 апреля, был задержан глава местного штаба Навального Алексей Шварц. Об этом сообщил телеграм-канал «Штаб Навального в Кургане». Авторы канала заявляют, что причиной задержания молодого человека стал призыв принять участие в несанкционированном митинге 21 апреля. «Сейчас Алексея оставляют в отделе полиции на 48 часов», – сообщается в ТГ. При этом несколько осведомленных источников «Нового Дня» уточняют, что 20 апреля Шварц пытался покинуть Курган и сам не планировал завтра выходить на акцию протеста.

19 апреля в ТГ «Штаб Навального в Кургане» был размещен призыв принять участие в несогласованной акции протеста. Сбор сторонников оппозиционера Навального, который сейчас отбывает срок в колонии по экономическому делу «Ив Роше», был объявлен на 21 апреля. «Навальнята» приглашали курганцев прийти в 19 часов на площадь Ленина.

В тот же день на сайте УМВД по Курганской области был размещен релиз. Силовое ведомство предупредило, что объявленная акция протеста незаконна, ее участники будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

По официально не подтвержденной информации, Алексей Шварц сегодня утром пытался уехать из Кургана, но не успел, его задержали. В пресс-службе УМВД по Курганской области получить официальный комментарий не удалось, пресс-секретарь силового ведомства Елена Радаева на запрос агентства не ответила.

С начала 2021 года это третья несанкционированная акция, которую объявляют сторонники Навального. При этом ни один из лидеров оппозиционного движения, включая главного соратника Навального – Леонида Волкова, в акциях протеста участия не принимают. Что касается Волкова, то он, напомним, в данный момент находится в международном розыске – проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Непосредственно курганский активист Алексей Шварц уже был привлечен к административной ответственности за участие в акциях протеста в Кургане. Он был задержан за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Почти два месяца Шварц находился в спецприемнике. Еще несколько человек в Зауралье были оштрафованы как участники незаконных акций протеста. Сумма штрафа составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Курган, Дарья Котова

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