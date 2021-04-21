Курганская область вышла на плато по количеству заболевших коронавирусом

В Курганской области стабилизировался ежедневный прирост заболевших Covid-19. Коронавирусом в регионе заболевают не более 40 человек в сутки. Такая статистика держится вторую неделю.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 21 апреля лабораторно подтверждено 37 новых случаев коронавируса.Оперштаб уточняет, что менее половины заболевших – 16 человек, проживают в Кургане. Остальные случаи выявлены в Варгашинском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах, Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 20 тыс 074 человек.

Курган, Дарья Котова

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