Курганская область вышла на плато по количеству заболевших коронавирусом

В Курганской области стабилизировался ежедневный прирост заболевших Covid-19. Коронавирусом в регионе заболевают не более 40 человек в сутки. Такая статистика держится вторую неделю.
По данным оперативного штаба, по состоянию на 21 апреля лабораторно подтверждено 37 новых случаев коронавируса.Оперштаб уточняет, что менее половины заболевших – 16 человек, проживают в Кургане. Остальные случаи выявлены в Варгашинском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах, Шадринске.
Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 20 тыс 074 человек.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 20.04.21
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