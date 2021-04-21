В МВД объяснили, как будут наказывать курганцев за участие в сегодняшней акции

Представители УМВД по Курганской области в среду, 21 апреля, официально обратились к жителям региона с призывом не принимать участие в несанкционированной акции, которую в соцсетях уже несколько дней анонсируют «навальнята». Это второе обращение силовиков к зауральцам за неделю. Сегодня в полиции напомнили о том, какая ответственность предусмотрена за участие в незаконном митинге.

В УМВД региона напомнили о коронавирусных ограничениях, из-за которых запрещено проводить публичные и массовые мероприятия. Участники акции будут оштрафованы на сумму от 10 до 20 тыс рублей. Также ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает обязательные работы на срок до 40 часов. «При повторном совершении гражданами административного правонарушения санкция статьи предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей либо административный арест до 30 суток», – напомнили силовики.

Оштрафованы могут быть и родители, если участниками акции станут их несовершеннолетние дети. «В случае нахождения несовершеннолетнего в общественных местах без сопровождения взрослых, законные представители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию», – цитата из сообщения УМВД.

Как сообщал «Новый День», во вторник, 20 апреля, в Кургане был задержан глава местного штаба Навального Алексей Шварц. Молодой человек пытался уехать из города, но не успел. Соратники Шварца в Телеграм-канале сообщали, что Шварц задержан за призывы принять участие в акции протеста, запланированной на 21 апреля.

Курган, Дарья Котова

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