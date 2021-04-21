В Курганской области организовали трансляцию послания Путина с сурдопереводом

В Курганской области сегодняшнее послание президента Владимира Путина транслировали с сурдопереводом. За это взялась член Общественной палаты Зауралья, председатель Курганского регионального отделения Всероссийского общества глухих Надежда Предвечная.

Надежда Предвечная сама организовала сурдоперевод для лиц с ограниченными возможностями, сообщается на сайте Общественной палаты Курганской области. Площадкой для особой трансляции стал офис Курганского регионального отделения Всероссийского общества глухих. «Послание можно найти в соцсетях с сурдопереводом, сейчас это практикуется на больших мероприятиях. Но лица с ограниченными возможностями предпочитают сурдоперевод своего переводчика, с комментариями», – прокомментировала Надежда Предвечная.

В среду, 21 апреля, глава государства обратился с посланием к Федеральному собранию. Путин озвучил множество социально важных новел: сделать доступным детский отдых, возвращая половину стоимости путевки родителям, выплаты беременным женщинам на ранних сроках в размере 6,3 тыс рублей.Также президент пообещал выплачивать деньги семьям школьников.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.04.21

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