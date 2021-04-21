В Курганской области активисты отреагировали на тезис Путина о выплатах беременным

Беременные женщины, оказавшиеся в сложных материальных условиях, с 2021 года будут получать пособие в размере 6 350 рублей в месяц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе своего послания Федеральному Собранию.

«Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – отметил глава государства. Он также заявил, что больничные по уходу за ребенком до 7 лет будут оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа.

«Это очень важное решение для мам, попавших в сложную жизненную ситуацию. К сожалению, в жизни могут происходить самые разные, не всегда радостные события. Для будущей мамы особенно важно, что в такие моменты ей есть на кого опереться, что ее защищает государство. Если она будет уверена, что получит своевременную помощь, это поможет ей сохранить правильный настрой на рождение ребенка. Это не просто материальная помощь, это уверенность в завтрашнем дне», – отметила завсектором по работе с молодежью МБУК «БИС г. Кургана», куратор проекта «Город МАМ» Маргарита Корнилова.

В Курганской области уже действует система выплат на первого и второго ребёнка в возрасте до трёх лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. С 2020 года также введены выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. В этом году выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получат 6341 семья. Размер выплаты составит 11027 руб. в месяц. Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет в этом году получат 31883 семьи.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.04.21

В Курганской области организовали трансляцию послания Путина с сурдопереводом. / Путин пообещал регионам решить проблему с долгами. / В МВД объяснили, как будут наказывать курганцев за участие в сегодняшней акции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»