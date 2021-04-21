В Кургане на акцию «навальнят» откликнулись менее 30 человек

В Кургане на центральной площади в среду, 21 апреля, сторонники Навального пытались провести несанкционированный митинг. Участниками акции, по примерным подсчетам, стали менее 30 человек, плюс наблюдатели и журналисты.

На площадь Ленина, куда приглашали горожан «навальнята», пришли, в основном, молодые люди. Как сообщил «Новому Дню» источник в УМВД по Курганской области, в полицию были доставлены 19 человек. Задержан – один участник несанкционированного митинга. Все, кого сегодня доставили в полицию, дают объяснения.

Полицейские вели себя корректно. В самом начале акции они подходили к молодым людям и интересовались, с какой целью они пришли на площадь, после чего полицейские просили покинуть площадь. Все то время, пока на площади были люди, силовики с помощью громкоговорителя просили горожан расходиться.

Как сообщал «Новый День», накануне акции протеста был задержан глава местного штаба Навального Алексей Шварц. Молодой человек призывал сторонников Навального принять участие в несанкционированной акции протеста.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.04.21

В Курганской области активисты отреагировали на тезис Путина о выплатах беременным. / В Курганской области организовали трансляцию послания Путина с сурдопереводом. / Путин пообещал регионам решить проблему с долгами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»