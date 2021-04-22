В Курганской области пройдет серия креативных субботников

В Курганской области субботники пройдут с велопробегом, квестом и конкурсами. В субботу, 24 апреля, курганцев призывают присоединиться к субботнику, который объявила «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщал «Новый День», с 26 апреля начнется народное голосование за территории, которые в 2022 году будут благоустраиваться по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители Кургана могут голосовать за 21 площадку. А 24 апреля курганцев приглашают присоединиться к уборке восьми таких мест.

Среди них – сквер около дома № 52 по ул. Станционной; Старообрядческий сквер; общественная территория около дома № 122 по ул. Куйбышева; сквер около пересечения улиц К. Мяготина и Р. Зорге; сквер-сад барона Розена; сквер по ул. К. Мяготина между домами №№ 91-97а; сквер Гагаринский по ул. Гагарина. На двух последних территориях для курганцев подготовили концерты.

Генеральную уборку придомовых территорий могут организовать сами жители многоквартирных домов. Акция пройдет под названием «Добрый субботник». Самые активные, как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, получат приз. Для этого нужно быть подписчиком группы регионального правительства во «ВКонтакте», выйти на уборку своего двора или общественной территории вместе с соседями и снять видеоролик – каким был двор до уборки, каким стал после неё, как вы убирали территорию. Ролики будут опубликованы в паблике регионального правительства, а победителей определят онлайн-голосованием.

Привести в порядок велодорожку вдоль шоссе Тюнина вызвались сами любители велопрогулок. Активисты местного велоклуба хотят совместить катание на велосипедах и сбор мусора. Старт велосубботника намечен на 14:20 часов от площадки возле ЦУМа.Не менее креативно будет проходить субботник на Бабьих песках, который организаторы решили совместить с квестом «Чистые игры».

Курган, Дарья Котова

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