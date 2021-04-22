«Огонь подходит к селу»: в Зауралье тушат крупный природный пожар

В Целинном районе Курганской области горят поля. Как сообщается в паблике районной администрации во «ВКонтакте», горит михалевская зона.

«Огонь с горящих полей подходит к селу Михалево. Все силы брошены на борьбу со стихией. Глава района Сытов также на месте происшествия», – сообщается в официальном паблике администрации Целинного района.

В Курганской области в данный момент официально действует пожароопасный сезон. Поэтому в регионе запрещено разводить костры и сжигать мусор, пользоваться открытым огнём в лесах и выполнять работы с огнём на торфянниках, бросать горящие спички и окурки, оставлять в лесах промасленные или пропитанные бензином или иными горючими веществами материалы (бумагу, тряпки, паклю). Охотники вынуждены отказаться от использования пыжей из горючих или тлеющих материалов. Ранее в своем аккаунте в Инстаграм губернатор Курганской области Вадим Шумков напомнил жителям области, что 95% лесных пожаров – человеческий фактор.

Целинный район, Курган, Дарья Котова

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