В Курганской области, где вчера тушили крупный лесной пожар, введен особый режим

В Курганской области в пятницу, 23 апреля, введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.

Как уточнил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Станислав Носков, на территории региона с сегодняшнего дня начинают действовать строгие запреты.

«Запрещается сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, в том числе использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. В период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств», – уточнил Носков.

В мае 2019 года Курганская область пережила серию серьезных лесных пожаров. Пришлось привлекать военную авиацию. Как сообщал «Новый День», вчера, 22 апреля, крупный природный пожар тушили в Целинном районе. Там загорелась трава, огонь начал быстро распространятся. «Огонь с горящих полей подходит к селу Михалева. Все силы брошены на борьбу со стихией», – сообщали вчера в районной администрации.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.04.21

«Огонь подходит к селу»: в Зауралье тушат крупный природный пожар. / В Курганской области пройдет серия креативных субботников. / В Кургане на акцию «навальнят» откликнулись менее 30 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»