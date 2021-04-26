В Кургане из-за аварии на коллекторе на месяц закрывают еще одну улицу

В Кургане с 27 апреля до 27 мая включительно будет закрыта для проезда улица Дубынина. Об этом 26 апреля сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз».

В «Водном союзе» уточняют, что произошла авария на самотечном коллекторе. «Будет закрыто движение всех видов автотранспорта на участке от жилого домка № 6 Б в 3 микрорайоне, до пересечения с пр. Мостостроителей. Ограничение будет действовать с 09-00 часов 27 апреля до 21-00 часов 27 мая 2021 года», – уточняют в компании.

Как сообщал «Новый День», с 13 апреля на месяц закрылся участок улицы Карбышева. Причина такая же – авария на самотечном коллекторе. До 13 мая перенесена одна из самых востребованных автобусных остановок на ул. Карбышева – «Горбольница №2».

Курган, Дарья Котова

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