В Кургане объявили об окончании отопительного сезона

В Кургане 27 апреля официально завершится отопительный сезон. Во вторник подача теплоносителя в жилые дома компанией ПАО «Курганская генерирующая компания» будет прекращена.

«Решение об окончании отопительного сезона было принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, а также в целях создания комфортных, благоприятных условий проживания жителей города», – сообщили 26 апреля в мэрии Кургана.

По данным курганского Центра гидрометеорологии, с 27 апреля в Курганской области средняя дневная температура установится на уровне +16…+18 градусов. Ночью ожидается температура +4…+7.

Курган, Дарья Котова

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