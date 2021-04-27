В Кургане подростки на машине врезались в дерево: дети в больнице

В Кургане 26 апреля вечером в ДТП попали 16-летний и 15-летний подростки. Как сообщает ГИБДД Кургана, авария произошла на ул. Ястржембского.

Молодой человек 2004 года рождения сел за руль машины ВАЗ-21140. В машине с ним находился товарищ 2005 года рождения. Юный водитель ехал в сторону ул. Коммунальная, не справился с управлением и врезался в дерево.

Оба подростка пострадали и с места ДТП их отвезли на скорой помощи в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени «Красного Креста». Дети госпитализированы.

Автоинспекторы напоминают, что за управление несовершеннолетним водителем мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем предусмотрена административная ответственность: штраф в размере от 5 до 15 тыс рублей.

Курган, Дарья Котова

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