Жителям Зауралья на майские праздники запретили ходить в лес

В Курганской области с 28 апреля вводится запрет на посещение лесов. Посещать леса из-за угрозы пожаров запрещено до 17 мая.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье уже произошло несколько природных пожаров. В регионе был введен особый противопожарный режим, запрещающий разжигать костры на природе, сжигать мусор. Как уточнили в пресс-службе правительства Курганской области, еще и строгий запрет на посещение лесов вводится в рамках этого режима.

Нарушители запрета будут штрафоваться. Для граждан сумма штрафа составляет от 4 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

Курган, Дарья Котова

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