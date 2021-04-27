В Кургане активистка штаба Навального прекратила голодовку

Омбудсмен Курганской области по правам человека Борис Шалютин заявил, что активистка штаба Навального Софья Лопатина прекратила голодовку. Об этом уполномоченный по правам человека в Курганской области сообщил 27 апреля на своем официальном сайте.

«По информации, полученной из органов внутренних дел, активистка курганского штаба Навального Софья Лопатина, которую после объявления ею голодовки 24 апреля 2021 года посетил уполномоченный по правам человека в Курганской области, прекратила голодовку», – сообщается на сайте курганского омбудсмена.

Сотрудница курганского штаба Навального заявила, что отказывается принимать пищу 24 апреля. Голодовку активистка объявила в знак протеста после того, как суд назначил Лопатиной административный арест сроком на 40 суток. Административное наказание жительница Кургана получила за участие в несанкционированном митинге, который сторонники Навального организовали 21 апреля.

Лопатина получила 10 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции, еще 30 суток – за организацию незаконного митинга в Кургане.

Как сообщал «Новый День», 21 апреля в некоторых городах страны прошли митинги в защиту Алексея Навального, который отбывает тюремный срок по делу «Ив Роше». В Кургане на акцию протеста вышли менее 30 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.04.21

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