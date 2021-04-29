Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Зауралье в онлайн формате

В День Победы шествие «Бессмертного полка» в Курганской области второй раз будет проходить онлайн. Как и в 2020 году люди не смогут выйти на улицу с портретами участников войны из-за коронавирусных ограничений.

Шествие в Кургане начнется 9 мая в 15 часов. Портреты героев и ветеранов пройдут строем в рамках виртуального парада. Для этого до 7 мая нужно подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк» или на сайте «Банк памяти». «Можно повторить заявку прошлого года. Заявка будет считаться принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека», – уточнили в администрации Кургана.

Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, увидят в личном кабинете время прохождения своих героев в строю «Бессмертного полка онлайн».

Организаторы обещают, что если ситуация с Covid-19 позволит, то россияне сами смогут пройти в рядах «Бессмертного полка» летом – 24 июня.

Курган, Дарья Котова

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