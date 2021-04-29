Перед майскими каникулами ситуация с коронавирусом в Зауралье стабилизировалась

В апреле в Курганской области суточный прирост по коронавирусу оставался стабильным. В день новая инфекция лабораторно подтверждалась менее, чем у 40 человек. По данным оперативного штаба, на 29 апреля Covid-19 подтвердился у 37 человек.

В Кургане к сегодняшнему дню коронавирусом заболели 19 человек. Остальные случаи новой инфекции выявлены в Варгашинском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Петуховском, Притобольном, Шадринском районах, Макушинском муниципальном округе и городе Шадринске.

Всего с начала эпидемии в Зауралье коронавирус подтверждался у 20 тыс 363 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.04.21

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