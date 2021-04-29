В Кургане в крупной торговой сети временно ограничили продажу сахара

В Кургане в торговой сети «Метропоплис» начались перебои с сахарным песком. В социальных сетях жители города массово рассказывают о том, что в магазинах с 28 апреля действуют ограничения: купить можно не более трех килограмм сахара.

«Задали вопрос кассиру – она ответила, что скоро подорожает сахар, ограничения сделали «чтобы всем хватило сахара по низкой цене», – цитируют несколько городских пабликов во «ВКонтакте» рассказ одной из покупательниц.

Генеральный директор ООО «Компания «Метрополис» Александр Урбанович подтвердил «Новому Дню» данную информацию: продукция хоть ежедневно и поставляется во все точки торговой сети, но в городе возник ажиотажный спрос. Поэтому пришлось временно вводить новые правила продажи сахара. В компании происходящее объяснили тем, что в данный момент идут переговоры с поставщиками, обсуждается цена поставки товара. «Это нюансы организации наших закупок. Надеемся, что через неделю все вопросы будут решены», – прокомментировал 29 апреля г-н Урбанович. При этом он подчеркнул, что о подорожании сахарного песка речь не идет.

Сеть магазинов «Метрополис» курганцы уже много лет упорно связывают с экс-губернатором Курганской области Олегом Богомоловым, который руководил регионом с 1997 по 2014 годы. По неофициальной версии, у истоков создания торговой сети стоял один из родственников бывшего главы региона. Однако сам Богомолов неоднократно отрицал свою аффилированность с ООО «Компания»Метрополис». И официально ни он, ни его ближайшие родственники в учредителях ООО никогда не значились.

Напомним, что отпускные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло были ограничены в декабре прошлого года после того, как президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина на резкий рост цен на некоторые виды продовольствия. Глава государства подчеркнул, такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится, и призвал не допустить ситуацию, когда у населения будет не хватать денег на продовольствие.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.04.21

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